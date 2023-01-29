ضعف وقطع المياه 12 ساعة عن بولاق الدكرور والعمرانية فى الجيزة اليوم

كتبت – مرام محمد

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن تخفيض ضغوط مياه الشرب عن مناطق "بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية"، مساء اليوم الأحد، وذلك من الساعة 12 مساء وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم غد الإثنين الموافق 30 / 1 / 2023؛ لتحويل مسار مصرف ناهيا ترعة عبدالعال البحري.

وأوضحت "الشركة" أن نهو أعمال الربط، ستطلب قطع المياه عن مناطق "بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية" من الساعة 10 صباح يوم غد الإثنين 30/ 1 / 2023 وحتى الساعة 10 من مساء نفس اليوم.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وفي إطار تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات بقطاع مياه الشرب، أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير الاستهلاك؛ للتسهيل على العملاء وتمكينهم من سداد فواتير استهلاك مياه الشرب في أي وقت على مدار اليوم والتعرف على الأخبار الخاصة بتوقيتات انقطاع المياه، وذلك من خلال تطبيق الشركة القابضة على الهاتف المحمول 125.

ويتيح تطبيق "HCWW 125" المزايا التالية:

1-سداد فاتورة المياه "أونلاين"

2-تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي

3-إرسال إشعارات بتوقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه

4-التعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي

5-إمكانية تصوير أماكن الأعطال وإرسالها عبر التطبيق

6-التعرف على كيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.