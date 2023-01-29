ضبط 3 أشخاص بتهمة الانتماء لتنظيمات إرهابية فى تونس

ألقت السلطات التونسية القبض على 3 أشخاص لانتمائهم لتنظيمات إرهابية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان صحفي السبت - أن دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني ببنعروس، تمكنت من ضبط زوجين، منتميين إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليهما بالسجن لمدة 7 سنوات.
وأوضح المتحدث أن دورية تابعة للحرس الوطني قبضت على شخص، أبلغت وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، بانتمائه إلى تنظيم إرهابي.
وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
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