ضبط مرتكب واقعة استشهاد ضابط شرطة بأسوان

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط مرتكب واقعة إطلاق النيران على الملازم أول، محمد عبدالفتاح محمود كيلانى "بمديرية أمن أسوان" بطريق (إدفو / مرسى علم) دائرة مركز شرطة إدفو بأسوان، مما أسفرعن استشهاده وإصابة أحد أفراد الشرطة وتبين أن المتهم له معلومات جنائية وتم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة .
حبس- أرشيفية
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