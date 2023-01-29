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الأحد، 29 يناير 2023 10:38 م
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ضبط مرتكب واقعة استشهاد ضابط شرطة بأسوان

الأحد، 29 يناير 2023 10:08 م
ضبط مرتكب واقعة استشهاد ضابط شرطة بأسوان حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط مرتكب واقعة إطلاق النيران على الملازم أول، محمد عبدالفتاح محمود كيلانى "بمديرية أمن أسوان" بطريق (إدفو / مرسى علم) دائرة مركز شرطة إدفو بأسوان، مما أسفرعن استشهاده وإصابة أحد أفراد الشرطة وتبين أن المتهم له معلومات جنائية وتم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة .
 
 

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