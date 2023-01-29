ضبط سيارة محملة بـ97 أسطوانة غاز مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات رقابية مكثفة لمواجهة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء بالتنسيق مع مباحث التموين، وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط سيارة بمدينة دمنهور محملة بعدد 97 أسطوانة غاز كبير مملوءه قام صاحبها بتجميعهم لإعادة بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية، والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات .

مشددة على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة ، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة .