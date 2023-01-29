ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1760 مخالفة متنوعة بكفر الشيخ

تمكنت حملات مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف مدير الأمن، من ضبط 6 أسلحة نارية متنوعة ، وكيلو من المواد المخدرة المتنوعة" حشيش، و بانجو"، و250 جرام هيروين، إضافة ضبط 15 سلاح أبيض، بحوزة عاطلين بعدد من مراكز المحافظة.

كما شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد، لضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 1760 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ، سيدى سالم ،الحامول، بلطيم، الرياض ، دسوق، وقلين، وفوه" حيث تم ضبط 10 مركبات بدون لوحات معدنية، وضبط 35 مخالفة دراجة نارية، و 70 مخالفة سير بدون تراخيص، و20 بدون رخص قيادة و25 بدون رخص تسيير، و 1600 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

‏‎ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.