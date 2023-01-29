شريف فاروق أمينا عاما مساعدا لجامعة القناة وسهير أبوعيشة مديرا للشئون المالية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، صدور قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتعيين شريف فاروق إبراهيم كبير أخصائين شئون إدارية بدرجة مدير عام للعمل أمين عام مساعد لجامعة قناة السويس.

وأستقبل رئيس الجامعة السيد شريف فاروق لتسليمه القرار متمنياً له التوفيق والسداد فى المهمه الموكلة إليه.

يُذكر أن شريف فاروق تولى العديد من المناصب الإدارية منها رئيس الوحدة الحسابية لكليات الطب والزراعة ، كما شغل منصب المدير المالى لمركز القياس والتقويم بالجامعة ، ورأس لجنة الحد الأقصى للاجور ، و مؤخراً شغل منصب منسق متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 عن جامعة قناة السويس ، كما كُلف بالقيام بعمل أمين عام الجامعة المساعد حتى صدور القرار الوزارى بشغله هذا المنصب .

كما أصدر وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارا بتعيين الدكتورة سهير محمد عبد الرحيم أبو عيشه مديراً عاماً للشئون المالية بجامعة قناةالسويس.

وأستقبل رئيس الجامعة الدكتورة سهير أبو عيشه لتسليمها القرار متمنياً لها التوفيق والسداد فى المهمه الموكله إليها.

يُذكر أن"سهير أبو عيشة حاصلة على درجة الماجستير والدكتوراه فى اقتصاديات التعليم من كلية التربية جامعة قناة السويس، تدرجت فى العديد من المناصب الإدارية منها مراجع حسابات باب ثانى وسادس ، فمدير إدارة الحسابات الخاصة ثم كُلفت بالقيام بعمل مدير عام الشئون المالية منذ 19 يونيو 2020 حتى صدور القرار الوزارى بشغلها هذا المنصب .