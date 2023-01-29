اليوم السابع
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الأحد، 29 يناير 2023 06:34 م
أكرم القصاص
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شرطة سويسرا: البحث عن بلجيكى وفرنسية فقدا أثناء نزهة بمرتفعات "أوفروناز"

الأحد، 29 يناير 2023 05:05 م
شرطة سويسرا: البحث عن بلجيكى وفرنسية فقدا أثناء نزهة بمرتفعات "أوفروناز" الشرطة السويسرية
أ ش أ

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تبحث الشرطة في كانتون فاليه "جنوب غرب سويسرا"، عن رجل بلجيكي وإمرأة فرنسية فُقدا منذ الثلاثاء الماضي أثناء قيامهما بنزهة على مرتفعات قرية أوفروناز.


وذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية اليوم /الأحد/، أن الشرطة أطلقت إنذارًا لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اكتشفت الشرطة تردد هاتف المرأة المفقودة للمرة الأخيرة بمنطقة "أوفروناز"، بينما كانت سيارة الرجل موجودة في نفس المنطقة.


وأضافت أن شرطة كانتون قامت بعمليات تفتيش على الفور بمروحيات، ومازالت مستمرة في عمليات البحث حتى الآن.


سويسرا

أوفروناز

كانتون

بلجيكا



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