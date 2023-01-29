شرطة سويسرا: البحث عن بلجيكى وفرنسية فقدا أثناء نزهة بمرتفعات "أوفروناز"

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تبحث الشرطة في كانتون فاليه "جنوب غرب سويسرا"، عن رجل بلجيكي وإمرأة فرنسية فُقدا منذ الثلاثاء الماضي أثناء قيامهما بنزهة على مرتفعات قرية أوفروناز.



وذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية اليوم /الأحد/، أن الشرطة أطلقت إنذارًا لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اكتشفت الشرطة تردد هاتف المرأة المفقودة للمرة الأخيرة بمنطقة "أوفروناز"، بينما كانت سيارة الرجل موجودة في نفس المنطقة.



وأضافت أن شرطة كانتون قامت بعمليات تفتيش على الفور بمروحيات، ومازالت مستمرة في عمليات البحث حتى الآن.