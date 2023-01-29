اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 يناير 2023 01:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سوق على مهلك.. تحرير 12 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

الأحد، 29 يناير 2023 11:30 ص
سوق على مهلك.. تحرير 12 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة حملة مرورية ـ أرشيفية
محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط (60033) مخالفة مرورية متنوعة.

ومن بين المخالفات ضبط ...

ـ  (12734) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ـ (461) مخالفة السير بدون تراخيص.

ـ (8) دراجات نارية مخالفة.

ـ  (40) مخالفة موقف عشوائى.

ـ  (7) مخالفات شروط التراخيص .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.


مخالفه مرورية

اخيار الحوادث

سرعة زائدة

مخالفة حزام

المرور



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة