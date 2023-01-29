روسيا والصين تعززان الحوار بشأن مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الأمم المتحدة

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صرح نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف، السبت، بأن موسكو وبكين تعززان جهود التنسيق داخل الأمم المتحدة من أجل تعزيز الحوار بشأن مكافحة الإرهاب.

وقال سيرومولوتوف - في مقابلة صحفية مع وكالة أنباء (تاس) الروسية-: "لقد انتهجنا باستمرار سياسة تهدف لتعزيز التنسيق مع بكين داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة مما يسمح لنا ببذل جهود مشتركة لمقاومة النهج النفعية الضيقة للولايات المتحدة وحلفائها".

وتابع قائلا :"نحن نحافظ على اتصال وثيق مع شركائنا الصينيين في منتدى الآسيان الإقليمي للأمن والذي يعد أحد الآليات الرئيسية للاتفاق على نهج مشتركة لضمان الأمن في جنوب شرق آسيا، ونحن مصممون على مواصلة تعزيز الحوار مع أصدقائنا الصينيين على المنصات الثنائية ذات الصلة".

وأعرب عن تقدير موسكو لتفاعل الحلفاء مع بكين في الحرب ضد الإرهاب، لافتا إلى أنه "أمر مهم بشكل خاص وسط حرب مختلطة واسعة النطاق ضد روسيا".

وسلط نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف، الضوء على تقارب المواقف التي تتخذها موسكو وبكين بشأن غالبية القضايا الرئيسية في أجندة مكافحة الإرهاب بما في ذلك أهمية تعزيز الحوار المفتوح بما يتفق بدقة مع مبادئ ميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة والاتفاقيات العالمية لمكافحة الارهاب.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أن التعاون بين روسيا والصين كان مفتاحًا للتنفيذ الناجح لاستراتيجية مكافحة الإرهاب لمجموعة بريكس وقدرة منظمة شنجهاي للتعاون في هذا المجال.