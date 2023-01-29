رئيس وزراء العراق يكلف حسن الياسري مستشارا له للشؤون الدستورية

وقال السوداني - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - "إن الياسري سيبدأ مهام عمله بعقد اجتماعات ولقاءات ومباحثات مع ممثلي الرئاسات التنفيذية والتشريعية، فضلا عن التداول مع السلطة القضائية لرسم ملامح خارطة طريق لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة".

وأضاف "أن هذه الخطوة تأتي التزاما من الحكومة لتنفيذ بعض برامج المنهاج الوزاري الذي صادق عليه مجلس النواب وعملا باتفاق الكتل السياسية حول الحاجة لإجراء تعديلات دستورية يتفق عليها، وتجنبا لتكرار حالات الانسداد السياسي التي حدثت بمراحل مختلفة في الفترة الأخيرة".

وأشار إلى أن "هذا الإجراء يأتي سعيا من الحكومة لتحقيق الانسيابية المطلوبة للعمل في مفاصل الدولة، بما يتوافق مع قرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا ومواقف لمجلس القضاء الأعلى، فضلا عن كون هذه الخطوة تمثل تأييدا من الحكومة للرأي العام في العراق حول الحاجة الفعلية لإجراء تلك التعديلات".