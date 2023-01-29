رئيس بنك مصر: وقف العمل بشهادتى 25% و22.5% بنهاية يوم الثلاثاء المقبل

أكد محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على وقف العمل بشهادة طلعت حرب ذات العائد السنوي 25% وعائد شهري 22.5% بنهاية يوم عمل الثلاثاء المقبل 31/1/2023 كما سبق التنويه عن ذلك من قبل.
رئيس بنك مصر: وقف العمل بشهادتى 25% و22.5% بنهاية يوم الثلاثاء المقبلالأحد، 29 يناير 2023 05:25 م
محمد الأتربى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
بنك مصر: شهادة 25% الجديدة سيتم وقف العمل بها بعد تحقيق الهدف منهاالإثنين، 16 يناير 2023 12:33 م
بنك مصر يتيح 126 فرعا لشراء شهادات الادخار يومى الجمعة والأحدالخميس، 05 يناير 2023 06:32 م
بنك مصر يطرح شهادة ادخارية جديدة بعائد 25% سنوياالأربعاء، 04 يناير 2023 10:18 ص
وزارة الثقافة تطلق مسابقة المواهب الأدبية برعاية بنك مصرالثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 04:30 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة