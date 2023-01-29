اليوم السابع
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الأحد، 29 يناير 2023 05:28 م
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رئيس بنك مصر: وقف العمل بشهادتى 25% و22.5% بنهاية يوم الثلاثاء المقبل

الأحد، 29 يناير 2023 05:25 م
رئيس بنك مصر: وقف العمل بشهادتى 25% و22.5% بنهاية يوم الثلاثاء المقبل محمد الأتربى
كتب أحمد يعقوب

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أكد محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على وقف العمل بشهادة طلعت حرب ذات العائد السنوي 25%  وعائد شهري 22.5% بنهاية يوم عمل الثلاثاء المقبل 31/1/2023 كما سبق التنويه عن ذلك من قبل.

بنك مصر

محمد الأتربى

شهادة 25

إيقاف شهادة 25

إيقاف شهادة 225



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