رئيس بنك مصر: وقف العمل بشهادتى 25% و22.5% بنهاية يوم الثلاثاء المقبل

كتب أحمد يعقوب

أكد محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على وقف العمل بشهادة طلعت حرب ذات العائد السنوي 25% وعائد شهري 22.5% بنهاية يوم عمل الثلاثاء المقبل 31/1/2023 كما سبق التنويه عن ذلك من قبل.