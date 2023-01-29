رئيس التشيك المنتخب حديثا يتعهد بالوفاء بوعوده ورعاية مصالح كافة المواطنين

كتبت: هناء أبو العز

تعهد رئيس التشيك المنتخب حديثا بيتر بافل، بأن يكون رئيسًا لكل مواطني بلاده، وأن يعمل جاهدًا للوفاء بالوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية، وذلك عقب يوم من فوزه بجولة الإعادة.

وذكر راديو "براغ الدولي"، اليوم الأحد، أن بافل سيُقسم اليمين رئيسا للبلاد في 9 مارس المقبل، فيما سيلتقي خلال الأيام المقبلة بعدد من القادة السياسيين استعدادا لترأس السلطة.

كما أعرب بافل، في تصريحاته، عن شكره للمصوتين الذين وضعوا ثقتهم به، وعن فخره وإحساسه الكبير بالمسؤولية بسبب فوزه في الانتخابات.

ويخلف بافل الرئيس الحالي ميلوش زيمان الذي تنتهي ولايته الثانية في 8 من مارس المقبل، ليصبح الرئيس الرابع للتشيك والثاني الذي يتم انتخابه بواسطة الاقتراع الشعبي.