دور الشباب وحماية الطبيعة ما بعد cop 27.. ندوة بالأزهر احتفالا بيوم البيئة

نظمت وزارة البيئة فعالية بيئية، عبارة عن ندوة حول "دور الشباب فى حماية البيئة.. الطريق ما بعد COP 27 لطلاب كلية الزراعة جامعة الأزهر الشريف، بالتعاون مع المجلس الوطنى للشباب والمجلس الأعلى للثقافة، ضمن توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على استمرار رفع الوعى البيئى وإعادة الزخم مرة أخرى بقضية تغير المناخ لدى كافة فئات المجتمع بمحافظات الجمهورية.

تضمنت الفعالية ندوة عن دور الشباب فى حماية البيئة لما بعدcop 27، وإجراء حوار وطنى عن أهمية دور الشباب فى الحفاظ على البيئة ومناقشة العديد من القضايا البيئية ودور الدولة فى عملية التخفيف من الانبعاثات لمواجهة التغيرات المناخية واهمية دور الشباب فى استمرار عملية التنمية والتأكيد على أهمية دورهم فى توعية من حولهم والذى لاقى تفاعل واسع بين المشاركين.

وتحتفل وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني لعام 2023 على منصات التواصل الاجتماعي للوزارة تحت شعار (الطريق لما بعد Cop27)، من خلال عرض مجموعة من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بقضية تغير المناخ وجهود مواجهتها على المستويين العالمي والوطني، ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة امتدادا لمؤتمر الأطراف COP27.