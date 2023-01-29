اليوم السابع
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دور الشباب وحماية الطبيعة ما بعد cop 27.. ندوة بالأزهر احتفالا بيوم البيئة

الأحد، 29 يناير 2023 10:51 ص
دور الشباب وحماية الطبيعة ما بعد cop 27.. ندوة بالأزهر احتفالا بيوم البيئة جانب من الندوة
كتبت منال العيسوى

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نظمت وزارة البيئة فعالية بيئية، عبارة عن ندوة حول "دور الشباب فى حماية البيئة.. الطريق ما بعد COP 27  لطلاب كلية الزراعة جامعة الأزهر الشريف، بالتعاون مع المجلس الوطنى للشباب والمجلس الأعلى للثقافة، ضمن توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على استمرار رفع الوعى البيئى وإعادة الزخم مرة أخرى بقضية تغير المناخ لدى كافة فئات المجتمع بمحافظات الجمهورية.

 

تضمنت الفعالية ندوة عن دور الشباب فى حماية البيئة لما بعدcop 27، وإجراء حوار وطنى عن أهمية دور الشباب فى الحفاظ على البيئة ومناقشة العديد من القضايا البيئية ودور الدولة فى عملية التخفيف من الانبعاثات لمواجهة التغيرات المناخية واهمية دور الشباب فى استمرار عملية التنمية والتأكيد على أهمية دورهم فى توعية من حولهم والذى لاقى تفاعل واسع بين المشاركين.

 

وتحتفل وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني لعام 2023 على منصات التواصل الاجتماعي للوزارة تحت شعار (الطريق لما بعد Cop27)، من خلال عرض مجموعة من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بقضية تغير المناخ وجهود مواجهتها على المستويين العالمي والوطني، ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة امتدادا لمؤتمر الأطراف COP27.

 
جدير بالذكر، أن يوم البيئة الوطني هو مناسبة وطنية تهدف إلى رفع الوعي بالقضايا والتحديات البيئية، وتشجيع المواطنين على تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة ومواجهة التحديات البيئية الوطنية وصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة، وتعد هذه المناسبة مثالا واضحا لتزايد الاهتمام على المستوى الرسمي والوطني في مصر بقضايا البيئة و قد جاء هذا التنسيق والتشبيك بين الجهات المتعددة تأكيدا على دور المجتمع المدني في إبراز جهوده في المحافظة على البيئة وتنميتها، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على اعتماد يوم 27 من يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطنى في مصر اعتبارا من عام 2020 ، حيث تم اختيار يوم 27 يناير تخليدا لليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر وهو قانون رقم 4  لسنة 1994.

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