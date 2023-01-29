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خليك واعى.. لا صحة لانتشار سبائك ذهب مزيفة فى الأسواق (إنفوجراف)

الأحد، 29 يناير 2023 02:34 م
خليك واعى.. لا صحة لانتشار سبائك ذهب مزيفة فى الأسواق (إنفوجراف) خليك واعى

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

أكدت وزارة التموين أنه لا صحة لانتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق، مُشددةً على أن كافة سبائك الذهب المتداولة في الأسواق معتمدة ومدموغة من مصلحة الدمغة والموازين، ويتم منح مشتريها فواتير موثقة.

أشارت وزارة التموين إلى أنه تم شن حملات رقابة وتفتيش دورية من قبل المصلحة على جميع محال بيع المصوغات والمشغولات الذهبية بالأسواق، للتأكد من عيارات المشغولات والسبائك الذهبية، مُناشدةً المواطنين التأكد من وجود الختم على السبائك والمنتجات الذهبية عند شرائها، مع عدم شراء أي منتجات ذهبية دون الحصول على فاتورة موثقة.

خليك واعى

 

 


خليك واعى

شائعة سبائك ذهب مزيفة

وزارة التموين

مجلس الوزراء

اليوم السابع بلس



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