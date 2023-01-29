حياة كريمة بالأقصر.. مدينة إسنا تعلن نسب تنفيذ المشروعات القومية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد مركز إسنا جنوب الأقصر، برئاسة اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، طفرة ملحوظة في جميع القطاعات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، والتي غيرت ملامح جميع القرى، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة .

واستهدفت المبادرة تطوير 27 قرية والنجوع التابعة لها وبلغت نسب انجاز المشروعات كما يلي، حيث تم الانتهاء بنسبة 100% من توصيل وصلات المنازل لخط الغاز وخط الفايبر الخاص بالإنترنت بقريتي النجوع وتوماس الوسطى، وجارى الإنتهاء من باقي القرى عقب الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي بهم، وتم الانتهاء بنسبة 100% من إنشاء المجمعات الحكومية بجميع الوحدات المحلية للقري، كما تم الانتهاء بنسبة 95% من إنشاء المجمعات الزراعية للوحدات، وتم الإنتهاء بنسبة 99% من صيانة وتوسعة عدد 73 مدرسة وإنشاء عدد 6 مدارس، وتم الانتهاء بنسبة 95% من إحلال وتجديد خطوط الكهرباء بالقرى، والانتهاء بنسبة 98% من إنشاء مراكز الشباب المتطورة، وتم الانتهاء بنسبة 75% من إنشاء وحدات التضامن الاجتماعى، وتم الانتهاء بنسبة 95% من إنشاء وحدات الإسعاف.

كما تم إحلال وإنشاء 11 كوبرى على الترع المختلفة بالقرى بنسبة انتهاء 95%، وجارى إنشاء سوق الدير وسوق حاجر كومير وسوق بقرية الشغب بنسبة تنفيذ 50%، وجاري العمل على إنشاء وحدات إطفاء حاجر كومير و توماس وعافية و اصفون والكيمان بنسبة 50%، وأيضاً جارى الإنتهاء من إنشاء وتطوير مواقف قرية الدير والكيمان بنسبة 50%.