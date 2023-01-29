حملات لوقف أعمال البناء المخالف ورفع إشغالات المحلات والباعة الجائلين بالمعصرة

كتب سيد الخلفاوى

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية بشن أحياءها حملات مكبرة استهدفت وقف أعمال بناء مخالف ورفع اشغالات المحلات والكافيهات والأكشاك والباعة الجائلين بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية طبقا لتعليمات محافظ القاهرة، وذلك فى ضوء التوجيهات بضرورة التصدى لكافة صور مخالفات البناء والاشغالات التى تشوه المصدر الحضارى لشوارع العاصمة وتعمل على اعاقة سير المارة والسيارات، الى جانب العمل على تحسين كافة الخدمات.

و اكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن هذه الحملات تاتى استمرارا لخطة ألاجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة المكثفة لإعادة الانضباط لشوارع وميادين احياءها للقضاء على الاشغالات ورفعها من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة، وفتح الشوارع المغلقة لتسيير حركة المرور منعاَ للتكدس وتحقيق السيولة المرورية المنشودة بالشوارع والمحاور الرئيسية بناء على تعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وفى اطار ذلك قامت الاجهزة التنفيذية بحى المعصره بقيادة اللواء عمرو عيسوى رئيس الحى أعلاءً لكلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد جميع المخالفين وبالتنسيق مع مدير الاسكان ومدير المتابعة الميدانية والاشغالات ومشرف المربعات حمله استهدفت ايقاف اعمال وفك الشدة الخشبية بالدور الرابع عشر فوق الارضى وتكسير الحوائط بالطوب الأحمر بمنطقة تقسيم العاملين بالخارج - كورنيش النيل كما تم إيقاف أعمال تحويل من سكنى إلى تجارى بالدور الأول فوق الارضى بأرض الصرف الصحى وتم ايداع المضبوطات بمخازن الحى وجارى أتخاذ كافة الاجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين

واستمرارا للتصدى لكافة أنواع المخالفات ورفع كافه الإشغالات وإزالة أى تعديات من الطريق العام شنت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع اداره الاشغالات والمتابعة الميدانية بحمله مكبره برفع الاشغالات بشارع جمال عبدالناصر بحدائق حلوان وشارع البطيء كورنيش النيل حيث أسفرت الحملة على رفع عدد من الاشغالات والتعديات الموجوده بالطريق العام و أتخاذ كافة الاجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين.

كما كثفت الاجهزة التنفيذية بنطاق حى المعصره من حملات رفع كفاءة الانارة بشوارعها الرئيسيه وميادينها وعلى ضوء المتابعه المستمره من السيده المهندسه جيهان عبدالمنعم نائب محافظ المنطقه الجنوبيه بضروره الاستجابه الفوريه لشكاوى المواطنين والاهتمام بحلها تم عمل حمله تحت إشراف اللواء عمرو عيسوى رئيس حى المعصرة لصيانة مربع بشارع [ 8 ] تقاطع شارع [ 14 ] بالكامل كما تم أناره شارع [ 39] بمنطقة وادى حوف وجارى استكمال الاعمال .

ونفذت الاجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركة النظافة و بمشاركة وحدة الرصد البيئى بحملة مكبرة استهدفت رفع كفاءة النظافة بشارع المطار من الاوتوستراد ومتفرعاتة كما تم رفع كفاءة شارع الجبل من أمام مجمع الصحوه وشارع [ 15] ومتفرعاتة ومعصره المحطه وشارع الامل خلف المركز الطبى وأمام مجمع المدارس عمار ابن ياسر وشارع الجبل أرض العمده وأمتداد شارع الامل أمام سلم المعصره محطة مترو المعصره وذلك لرفع كفاءه الشوارع والميادين الرئيسيه وخلق بيئة نظيفة للمواطنين.