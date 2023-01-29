حلف الناتو يؤكد استعداده لمواجهة مباشرة مع روسيا

أكد رئيس اللجنة العسكرية للناتو، روب باور، استعداد الحلف للمواجهة المباشرة مع روسيا، معتبرا أن أهداف موسكو الاستراتيجية تتخطى فضاء أوكرانيا.

وقال باور في مقابلة مع النسخة البرتغالية من RTP، إنه يجب إعادة توجيه الإنتاج الصناعي لدول الحلف إلى المجال العسكري، واصفا مسألة إعادة التسليح بأنها "أولوية للناتو الذي فقد احتكاره للمبادرة العسكرية".

وكان نائب وزير الخارجية الروسى أوليغ سيرومولوتوف، قد كشف أن دول "الناتو" تجري تدريبات على شن هجمات سيبرانية تستهدف مواقع الطاقة ومرافق حيوية في روسيا.

وقال سيرومولوتوف في حديث لوكالة "تاس"، تعليقا على تقرير صحيفة "تايمز" حول أن قوات الأمن السيبرانى البريطانية توظف خبراء تقنية المعلومات، يجيدون اللغة الروسية، إن هذا الأمر "ليس غريبا".

وأضاف أن "البريطانيين يستهدفون روسيا بقدراتها في المجال المعلوماتي بشكل منتظم. وتجري هناك تدريبات منتظمة، بما في ذلك تحت رعاية الناتو، على توجيه ضربات باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات على مواقع روسية للبنية التحتية المعلوماتية الحيوية".

وأشار إلى أنه يتم التدريب على شن هجمات على المؤسسات الحكومية الروسية في مقاطعة كالينينغراد ومنظومة الطاقة في موسكو.