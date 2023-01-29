حجز شخص بتهمة حيازة مليون و300 ألف قطعة ألعاب نارية فى الجمالية

قررت نيابة الجمالية، حجز شخص 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة الاتجار فى الألعاب النارية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى الألعاب النارية، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة)، وبحوزته (33 كرتونة بإجمالى مليون و 300 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وذلك حال تواجده بدائرة القسم.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.