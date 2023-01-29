حبس 3 أشقاء 4 أيام بتهمة قتل عامل خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بأوسيم

كتب أحمد إسماعيل

أمرت النيابة العامة بالجيزة، حبس 3 أشقاء 4 أيام ذمة التحقيقات، لاتهامهم ب قتل شاب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمنطقة أوسيم.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن مشاجرة نشبت بين 3 أشقاء، وعاطل، بسبب خلافات جيره، تعدى خلالها أفراد الطرف الأول على الطرف الثاني بالضرب بألة حادة على الرأس مما تسبب في إصابته جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بالتسبب في مقتل عامل خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في أوسيم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة في أوسيم، وبإجراء التحريات تبين أن 3 أشقاء اعتدوا على المجني عليه، بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.