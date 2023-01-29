حبس سائق 4 أيام لاتهامه بالتعدى على سيدة فى الجيزة

كتب ـ أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاعتداء على سيدة بالضرب، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على سائق، لاتهامه بمعاكسة سيدة، والاعتداء عليها بالضرب، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن حدوث مشادة كلامية بين صاحبة الصفحة المشار إليها وآخر "غير محدد" بسبب معاكسته لها وتعديه عليها وطرحها أرضاً مغشياً عليها.

بالفحص أمكن تحديد المعنية بمقطع الفيديو (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الجيزة) وباستدعائها أقرت بأنه أثناء عودتها بتاريخ 24 يناير الجارى من عملها متجهة إلى مسكنها قام أحد الأشخاص "لا تعلم بياناته" بمعاكستها بالطريق العام وحال معاتبته قام بالتعدى عليها بالضرب.

بالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بما سبق.