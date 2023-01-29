جناح الأزهر بمعرض الكتاب يقدم ورشا لذوي الهمم من المكفوفين.. لأول مرة

يشهد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تنوعا فى الأنشطة الثقافية والفنية والدينية، فضلا عن كتب تراثية فى الكثير من المجالات العلمية، ومتحفا للمخطوطات والوثائق النادرة، ولم ينس الأزهر ذوى القدرات الخاصة فخصص لهم يوما يعرضون فيه مواهبهم.

ولم يكتفِ القائمين على جناح الأزهر بذلك، وخصصوا ركنا لذوى القدرات الخاصة من المكفوفين لكتابة أسمائهم وإهداءات لهم، شارك فيه قطاع مطابع الأزهر بمبادرة تحت اسم " أنا أقرأ.. أنا أرى"، لتدريب وتعليم الطلاب على طريقة برايل لأول مرة، لرسم البهجة والفرحة على وجوههم.

وأوضح وليد الشامي، عضو مطابع الأزهر، أن مطابع الأزهر استحدثت الطباعة بمنظومة برايل لخدمة كافة ذوى القدرات الخاصة من المكفوفين، وأنهم شاركوا هذا العام بمبادرة " أنا أقرأ.. أنا أرى"، لرسم البسمة على وجوه ذوى القدرات الخاصة من المكفوفين من خلال عمل هدايا تذكارية تحمل أسمائهم وأسماء من يحبون، وكتابة مقولة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر:" أن المعرفة هى أعز ما يطلب وهى أول واجب على العقلاء وهى تراث الأنبياء كما قال نبى الإسلام ﷺ : "إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم".

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير الذى تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض فى قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.