تونس: انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية

إيمان حنا

يتوجه التونسيون إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم، في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها للناخبين فى تونس صباح اليوم وتستمر حتى المساء، وفق إذاعة موزاييك التونسية .

يتنافس 262 مترشحا للدور الثاني منهم 228 مترشحا و34 مترشحة، على ما تبقى من مقاعد البرلمان المقبل، للالتحاق بالنواب الذين فازوا بمقاعد منذ الدور الأول.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي والمعنيين بالدور الثاني إجمالا 7853447 بينهم 5827949 مسجلا آليا و2025498 مسجلين إراديا.

ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية الأولمن فبراير المقبل على يتم الإعلان عن النتائج النهائية فى 4 مارس المقبل، ليتم إثر ذلك فسح المجال لدعوة المجلس الجديد إلى الانعقاد ومباشرة أعماله.