تعليم المنيا: مقابلات المرشحين لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم

يذكر أن المهندس حمدى السيد إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا عقد إجتماعا موسعا بحضور حمدى مصطفى وكيل المديرية، محمد أبو العيون مدير عام الشؤون التنفيذية، عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع مديرى الإدارات التعليمية التسع، وبحضور موجهى عموم المواد الدراسية، عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى.

وخلال الاجتماع أثنى وكيل الوزارة على الجهد المبذول أثناء فترة الامتحانات، منوهاً عن بعض الأخطاء الفردية التى تم تداركها مطالباً بعدم تكرارها فى إمتحانات الفصل الدراسي الثاني، وطالب حمدى بضرورة الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية، أولا بأول، وأكد على ضرورة المراجعة الجيدة على عملية التقدير ورصد وجمع الدرجات، بشكل دقيق، حتى يأخذ كل طالب حقه.

وكان قد أعلن حمدى السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بدء إجراء عملية تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 28/1/2023، ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بضرورة مراعاة نماذج الإجابة والتقديرات وتوزيع الدرجات لصالح الطالب مع مراعاة الدقة والسرية، في أثناء إجراء عملية التقدير لكراسات الإجابة في المواد وأثناء رصد الدرجات وتجميعها.