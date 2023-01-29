تعليم العاصمة تحصد المركز الأول فى بطولة الجمهورية للكاراتيه لذوى الهمم

كتب سيد الخلفاوى

كرم أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الطالبة جودى أشرف ممدوح الحاصلة على المركز الأول فى بطولة الجمهورية للكاراتيه لذوى الهمم بالنادى الأهلى، حيث أن الطالبة متعددة المواهب الفنية والرياضية ( سباحة _ تجديف _ مشاركة فى عرض مسرحى باسم أحنا الألوان) .

وأكد موسى، أن الدعم الإيجابى لأصحاب الهمم لم ولن يتوقف ويزيد وأن الدولة تتحرك فى خطى سريعة مشيراً أنه بفضل رئيس الجمهورية تم دعمهم وتسهيل خدماتهم فى جميع المجالات .

وقد حققت الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنتصارات عديدة لصالح ذوى الهمم والتى تنوعت مابين مبادارات رئاسية و حكومية فى سبيل تقديم كافة أنواع الدعم لهم .

وقال موسى، إن الاستسلام فى اليأس ضعف وأن الأحلام تحقق المستحيل وبالأمل نستطيع أن نرى النور فى آخر الطريق .

وفى سياق أخر احتفلت مديرية التربية والتعليم بيوم البيئة الوطني لعام 2023 تحت شعار (الطريق لما بعد Cop27)، ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وامتداداً لمؤتمر المناخ Cop27.

وقال " موسى " إن المديرية تعمل على نشر الوعي البيئي بين طلاب المدارس وعقد مسابقات توعوية لإعادة تدوير المخلفات وحث الطلاب على أهمية الموارد الطبيعية وتعزيز ثقافتهم فى المشاركة بالحفاظ على البيئة .

وأشاد " مدير المديرية " بالمبادرات والأعمال الفنية المتميزة لطلاب المدارس فى مؤتمر المناخ Cop27 والتى تدل على أن أبنائنا لديهم قدرات تفوق التوقعات، مشيراً إلى أن الهدف من يوم البيئة الوطنى أن يصل مفهوم الإهتمام بالبيئة لجميع أفراد المجتمع بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.