ترامب:" أنا أكثر التزاما باستعادة البيت الأبيض من أى وقت مضى ومتحمس للفوز"

وقال ترامب - في حديثه إلى حشد صغير بالاجتماع السنوي للحزب الجمهوري بمدينة سالم في ولاية نيو هامشاير - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية ـ " إنه متحمس للفوز بينما يشرع في محاولته الثالثة بانتخابات الرئاسة الأمريكية".

وذكرت القناة أن ترامب أطلق حملته لدخول البيت الأبيض مجددا، بعد أشهر من إعلان نيته الترشح للانتخابات المقررة عام 2024.

ويتوجه ترامب إلى كولومبيا في ساوث كارولينا للكشف عن فريق قيادته هناك.