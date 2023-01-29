اليوم السابع
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الأحد، 29 يناير 2023 09:27 ص
أكرم القصاص
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ترامب:" أنا أكثر التزاما باستعادة البيت الأبيض من أى وقت مضى ومتحمس للفوز"

الأحد، 29 يناير 2023 09:17 ص
ترامب:" أنا أكثر التزاما باستعادة البيت الأبيض من أى وقت مضى ومتحمس للفوز" دونالد ترامب
أ.ش.أ

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قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب إنه أكثر التزاما باستعادة البيت الأبيض أكثر من أي وقت مضى. 

وقال ترامب - في حديثه إلى حشد صغير بالاجتماع السنوي للحزب الجمهوري بمدينة سالم في ولاية نيو هامشاير - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية ـ " إنه متحمس للفوز بينما يشرع في محاولته الثالثة بانتخابات الرئاسة الأمريكية".

وذكرت القناة أن ترامب أطلق حملته لدخول البيت الأبيض مجددا، بعد أشهر من إعلان نيته الترشح للانتخابات المقررة عام 2024.

ويتوجه ترامب إلى كولومبيا في ساوث كارولينا للكشف عن فريق قيادته هناك.

 


دونالد ترامب

البيت الابيض

انتخابات الرئاسة الأمريكية

كولومبيا



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