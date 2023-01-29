تدريبات عسكرية مشتركة بين سول وواشنطن ولندن فى البحر الكورى الجنوبى

وقالت القيادة الكورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- " إن قوات الحرب البحرية الخاصة الكورية الجنوبية والأمريكية أجرت مع السفينة البريطانية "إتش إم إس سبي" تدريبات على التشغيل البيني في البحر الكوري الجنوبي في منتصف الشهر الجاري، مشيرة إلى أن القوات الكورية الجنوبية والبريطانية والأمريكية أتقنت القدرة على إجراء العمليات المشتركة في التدريبات البحرية العملية عالية المستوى.

وأوضحت أن اثنين من القوارب القتالية المتوسطة التابعة لقوات الحرب البحرية الخاصة الأمريكية من طراز "CCM" شاركا في التدريبات، مع الكشف عن الصور المعنية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم صناعة القارب من مواد خاصة ليكون قادرا على التخفي، حيث يُستخدم في عمليات التسلل.