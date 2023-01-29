وشدد وزير الخارجية الأمريكي - في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الإخبارية مساء اليوم /الأحد/ - على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد تصميمه على ضرورة عدم امتلاك إيران أسلحة نووية.



وفيما يتعلق بالاحتجاجات في إيران، أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الشعب الإيراني يدافع عن حقوقه الأساسية، مؤكدا في الوقت ذاته دعم واشنطن للشعب الإيراني، مضيفا أن بلاده فرضت عقوبات على كل المسؤولين عن القمع في إيران.



يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي بدأ اليوم /الأحد/ زيارة إلى القاهرة تستمر يومين، يستقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما يجتمع بلينكن خلال الزيارة مع سامح شكري وزير الخارجية وعدد من كبار المسئولين المصريين لدفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة، بما في ذلك من خلال الدعم المشترك للانتخابات في ليبيا والعملية السياسية الجارية التي يقودها السودانيون، وتأتي زيارة الوزير الأمريكي لمصر ضمن جولة بالمنطقة تشمل كذلك تل أبيب ورام الله.



وفي هذا السياق، قال بلينكن إنه سيجري محادثات مع الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية لخفض التصعيد.



وفيما يتعلق بالملف الليبي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تؤيد إجراء الانتخابات في ليبيا في هذه المرحلة، مشددا على أن هناك حاجة إلى حكومة واضحة وشرعية تمثل الشعب الليبي.



وأضاف أن المبعوث الأممي إلى ليبيا لديه خطة للذهاب إلى الانتخابات قريبا، مبينا في الوقت ذاته أن الحفاظ على وحدة ليبيا لن يتم إلا بالانتخابات التي تعبر عن الشعب.



وفيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية السعودية، قال وزير الخارجية الأمريكي إن العلاقات بين واشنطن والرياض مهمة ومستمرة منذ عقود طويلة، مشددا في الوقت ذاته على أن بلاده تعمل مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.