بطريرك الروم الكاثوليك يتفقد أحوال دار كبار السن وعيادات مريم العذراء بمصر الجديدة

كتب: محمد الأحمدى

تفقد البطريرك يوسف العبسى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، دار السيدة العذراء لكبار السن، التابعةلبطريركية الروم الكاثوليك، بمصر الجديدة.

وجاء ذلك بحضور الإيكونوموس رفيق جريش، راعي كنيسة القديس كيرلس، بمصر الجديدة، حيث اتطلع غبطته على كافة الخدمات، التي تقدمها الدار، كمااطمئن الأب البطريرك على أحوال جميع كبار السن، حيث تعرف على احتياجاتهم، مقدمًا لهم كلمات التشجيع والتعضيد.

وفي سياق متصل، زار صاحب الغبطة عيادات العذراء مريم الطاهرة، بمصر الجديدة، بحضور الأب رفيق جريش، حيث وقف غبطة البطريرك على سير الخدمةالطبية، بقيادة الدكتور وديع جاويش، مدير المركز الطبي.

الجدير بالذكر أن غبطة بطريرك الروم الكاثوليك كان قد عبر في كلتا الزيارتين عن امتنانه لجميع المجهودات المبذولة من قبل المسؤولين، متمنيًا لهم مسيرة مهنيةناجحة، مؤكدًا أهمية العمل بجد وإخلاص.

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، التقى اليوم مسؤولي الأنشطة، والمؤسساتالخدمية بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

جاء ذلك، لوضع رؤية موحدة لخدمة الإيبارشية، بحضور الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وعدد من الآباء الكهنة، ومسؤولي الأنشطة، والمؤسساتالخدمية.

وبدأ اللقاء بالصلاة، ثم أعطى صاحب النيافة كلمة تشجيعية للحاضرين، حيث استمع لكافة الآراء والمقترحات، كما تمت مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترةالماضية.

وقدم الأب المطران توجيهاته الرعوية، مؤكدًا أهمية وضع رؤى وآليات، للعمل بها خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى كيفية الاستفادة من الأنشطة الخدمية، بالإضافةإلى بحث سبل التعاون المشترك بين الأنشطة، والمؤسسات الخدمية، لخدمة الإيبارشية.

ونظم الأنبا باسيليوس فوزي، أيضا أمس، مؤتمر المرحلة الإعدادية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

وجاء ذلك بحضور الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعي الكاتدرائية، حيث يأتي المؤتمر تحت شعار "اتبعني". وأعطى صاحب النيافة كلمةتشجيعية لأبناء المرحلة الإعدادية بعنوان "كيف أتبع يسوع بتصرفاتي".