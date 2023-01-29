برنامج للتدريب على إنتاج القطن فى ظل تغير المناخ بالبحوث الزراعية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت محطة البحوث الزراعية بسخا بمحافظة كفر الشيخ، البرنامج التدريبي "إنتاج القطن تحت ظروف التغيرات المناخية"، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبد العظيم، وكيل المركز لشئون الارشاد والتدريب، والدكتور أيمن عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث الزراعية، والدكتور عبد الناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن، والدكتور ياسر المنسي وكيل المعهد لشئون الارشاد والتدريب، والدكتور محمد عطوه خليل، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا منارة العلم والعلماء.

حاضر في البرنامج الدكتور مجدي السماحي، وكيل المحطة لشئون الارشاد والتدريب ومسئول العلاقات العامة والتواصل بالمحطة، والدكتور سامي علي، أستاذ تربية القطن المتفرغ، والدكتور محمد أبو اليزيد شتا رئيس قسم تربية القطن.

وأشار السماحي في كلمته، إلى أن علماء مركز البحوث الزراعية يعملون على مدار الساعة لتطوير الإنتاج الزراعي والحفاظ على الأمن الغذائي المصري وأن أعضاء الهيئة البحثية بمحطة البحوث الزراعية بسخا على استعداد دائم لتقديم حزمة توصيات لمجابهة التغيرات المناخية المختلفة وأن معهد بحوث القطن يعمل بكل جهد لعودة القطن المصري لسابق عهده.

والتغيرات المناخية تغير محتمل في المناخ الإجمالى لسطح الكرة الأرضية نتيجة لزيادة الانبعاث الغازى، وما يسببه هذا الانبعاث من احتباس حراري ينتج عنه ارتفاع فى درجة حرارة سطح الكرة الأرضية، والثورة الصناعية هي بداية المشكلة وزيادة عدد السكان بالإضافة إلى التطور التكنولوجي أدوا إلى زيادة الطلب على مصادر الطاقة واستغلالها بغض النظر عن الآثار الجانبية لها.

يعتبر قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التى سوف تتأثر سلبيا بهذه الظاهرة، ومن المتوقع أن تؤثر التغيرات المناخية على إنتاجية الأرض الزراعية بداية من التأثير على خواص الأرض الطبيعية والكيميائية والحيوية ومرورا بانتشار الآفات والحشرات والأمراض وغيرها من المشاكل وانتهاء بالتأثير على المحصول المنتج، ومحطة البحوث الزراعية وعلمائها وأعضاء الهيئة البحثية بمحطة البحوث الزراعية بسخا يعملون جاهدين لتقديم حزمة توصيات لمجابهة التغيرات المناخية المختلفة.



الحضور من العاملين بمركز البحوث



برنامج إنتاج القطن تحت ظروف التغيرات المناخية بمحطة البحوث الزراعية بسخا