برامج تدريبية بالمراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجا ضمن "حياة كريمة" بدمياط

مازالت مبادرة حياة كريمة تترك بصماتها فى جميع القرى التى يتم تنفيذ المشروعات بها فى مركز كفر سعد بدمياط ولا تقتصر المبادرة على بناء الحجر فقط من أعمال ومنشآت، ولكنها أيضا تهدف إلى بناء البشر بما يتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة التى تسعى القيادة السياسية لتحقيقها، حيث اعلنت مديرية الشباب والرياضة بدمياط عن انطلاق فعاليات التدريب بالمراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجا المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

و يتم تنفيذ المشروع بمراكز "شباب كفر المنازلة إدارة ميت ابو غالب، ومركز شباب الإبراهيمية القبلية إدارة كفر سعد" ويتم تنفيذ التدريب بواقع 3 مرات تدريب أسبوعيا لرياضات الكاراتيه، كرة الطائرة، كرة القدم، كاراتيه، العاب ترويحية لجميع الفئات ويستمر التدريب حتى منتصف أبريل المقبل.

يهدف المشروع إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة للقرى الأكثر احتياجا والتى لا يتوافر بها خدمات رياضية والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عاطف عبد الهادى المدير العام الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

يذكر أن مشروعات حياة كريمة يتم فى قرى مركز كفر سعد تم الانتهاء من تنفيذ (298) مشروع بنطاق المحافظة فى قطاع الشباب والرياضة وهى مشروعات متنوعة ما بين انشاءات وصيانات لمراكز شباب، كما أنه جار استكمال أعمال بعدد (2) مشاريع أخرى.

اكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تجرى بعدد 28 قرية بمركز كفر سعد بإجمالى 219 تابعا، حيث يتم تنفيذ عدد 516 مشروعا بجميع القطاعات لخدمة 243 الف نسمة بقرى المركز، ويشمل هذا المشروع القومى العملاق الذى رئيس الجمهورية لتطوير وتنمية الريف المصرى حزمة من البرامج والأنشطة المتعددة التى تتوافق أهدافها مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتوفير حياة كريمة لأهالى الريف.