اليوم السابع
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الأحد، 29 يناير 2023 03:52 م
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انعقاد أعمال اللجنة العامة لاتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامى بالجزائر

الأحد، 29 يناير 2023 03:30 م
انعقاد أعمال اللجنة العامة لاتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامى بالجزائر البرلمان الجزائرى - صورة أرشيفية
رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

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بيشوى-رمزى
 
 
انطلقت، اليوم الأحد، أعمال الدورة الرابعة والعشرين للجنة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، بالعاصمة الجزائرية.
 
وفي مستهل أعمال اللجنة، تسلم البرلمان الجزائري رئاستها، حيث ألقى عمر دادي عدون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج بمجلس الأمة، كلمة نيابة عن رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، تلتها كلمة لمحمد قريشي  نياس الأمين العام للاتحاد.
 
وشهدت اللجنة انتخاب أعضاء المكتب، واعتماد جدول الأعمال، ثم تمت تلاوة تقرير الأمين عام، واعتماد الوثائق المالية للجنة الرقابة المالية والميزانية المقترحة للسنة المالية 2023، كما تم التطرق إلى عدد من المسائل التنظيمية.
 
 

الجزائر

منظمة التعاون الاسلامي

البرلمان الجزائرى

المجلس الشعبي الجزائرى



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