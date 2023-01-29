اليوم السابع
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الأحد، 29 يناير 2023 03:52 م
أكرم القصاص
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انطلاق أعمال الحلقة البحثية "الإعلام التربوي" فى العاصمة الأردنية عمان

الأحد، 29 يناير 2023 03:11 م
انطلاق أعمال الحلقة البحثية "الإعلام التربوي" فى العاصمة الأردنية عمان السفير أحمد رشيد خطابي
بيشوى رمزى

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انطلقت اليوم فى المملكة الأردنية الهاشمية أعمال الحلقة البحثية حول إدخال مادة التربية الإعلامية فى المناهج الدراسية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب الذى تم اتخاذه خلال دورته 51 التى عقدت فى القاهرة.

  

وافتتح السفير أحمد رشيد خطابى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال هذا اللقاء بكلمة أكد فيها أهمية الإعلام التربوى الذى يحظى بأولوية اهتمامات العمل العربى المشترك من منطلق الحرص على تنمية الحس النقدى وتنمية المهارات وتحصين الأجيال الصاعدة من تأثيرات الحمولات الإعلامية ذات المحتوى غير اللائق والمتعارض مع القيم ومقومات الشخصية العربية مشيراً إلى أن هذه الحلقة تميزت ببحث مجموعة من المقترحات الكفيلة بصياغة رؤية عربية جماعية فى ضوء تجارب وطنية للدول الأعضاء بما فيها التجربة الأردنية والمغربية فضلا عن المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين، علما بأن المملكة الأردنية الهاشمية قد تقدمت برؤيتها حول ادراج مادة الاعلام التربوى ضمن المناهج التعليمية.

 

كما أوضح السفير خطابى أن هذه الحلقة البحثية تشكل خطوة عملية فى اتجاه الاستئناس بمختلف التجارب العربية فى أفق اعداد مشروع عربى يعرض على الهياكل المختصة بمجلس وزراء الاعلام العرب.


الاردن

المناهج الدراسية

قطاع الاعلام والاتصال

وزراء الاعلام العرب



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