اليوم السابع: توافق مصرى أرمينى على التبادل التجارى ودعم العلاقات السياسية

تناولت اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: توافق مصرى أرمينى على تعظيم التبادل التجارى ودعم العلاقات السياسية.. الرئيس السيسى ونظيره الأرمينى يشهدان توقيع اتفاقيات مشتركة للتعاون فى العلوم والتكنولوجيا والرياضة والاستثمار.. الحكومة تواصل استعدادات الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.. رئيس الوزراء يتابع إجراءات الانتقال

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