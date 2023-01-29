الولايات المتحدة تجدد الالتزام بحق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت لتقديم تعازيه في ضحايا اعتداء وقع يوم 27 يناير في كنيس يهودي بالقدس، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 7 مدنيين.

وتعهد الوزيران، بحسب البيان، بالبقاء على اتصال خلال الأيام المقبلة.

وكان سبعة أشخاص قد قُتلوا بالرصاص قرب كنيس يهودي في القدس الشرقية، وهو أكبر عدد لضحايا في هجوم من هذا النوع منذ سنوات. وأصيب ثلاثة أشخاص على الأقل. ووقع الحادث في حي نيفي يعقوب بالمدينة. ووصفت الشرطة الإسرائيلية المهاجم الفلسطيني بأنه "إرهابي" وقالت إنه تم "تحييده".