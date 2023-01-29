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المفوضية الأوروبية تطلق مبادرة البحر المتوسط لبرنامج Horizon Europe

الأحد، 29 يناير 2023 02:43 م
المفوضية الأوروبية تطلق مبادرة البحر المتوسط لبرنامج Horizon Europe ماريا كريستينا روسو
كتبت: هناء أبو العز

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وصلت إلى القاهرة ماريا كريستينا روسو، مديرة إدارة النهج العالمي والتعاون الدولي في البحث العلمي والابتكار بالمفوضية الأوروبية، في زيارة إلى مصر، تستمر يومين، تلتقي خلالها مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، والأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية الدكتور عبد المجيد عمارة. 
 
كما تطلق روسو خلال زيارتها مبادرة البحر المتوسط التابعة لبرنامج Horizon Europe بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط.
 
وتهدف المبادرة الي جمع العديد من الأطراف المعنية بالبحث والابتكار في المنطقة الأورومتوسطية للتعرف على الدعوات الجديدة، وفرص التعاون ولاغتنام الفرصة للتواصل مع الأطراف المعنية بالبحث والابتكارمن ضفتي المتوسط. 
 
 
 
 
 
 
 
 

النهج العالمى

التعاون الدولى

الابتكار

المفوضية الأوروبية

التعليم العالم

البحث العلمى



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