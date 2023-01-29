اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تحبط جريمة تضر بجسد طفلة تبلغ 11 عاما

كتب محمود راغب

أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، عن نجاحها فى إحباط محاولة إجراء جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان) لطفلة تبلغ من العمر 11 عاما بحى الموسكى بمحافظة القاهرة. وعبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة عن بالغ أسفها لاعتزام أب على ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة بحق ابنته فى ظل الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة المصرية للتوعية بمخاطر وأضرار تلك الجريمة، والتى قد تصل إلى الموت فى كثير من الأحيان، علاوة على جهود الدولة فى تغليظ عقوبة ارتكاب تلك الجريمة، حيث تضمن القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 (تجريم ختان الإناث)، عقوبات مغلظة لكل من الطبيب ومزاولى مهنة التمريض حال إجراء عمليات الختان للإناث، والسجن لكل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، والحبس لكل من روّج أو شجع أو دعا لارتكاب الجريمة ،وغيرها من التعديلات الهامة .

وأبدت رئيسة المجلس القومي للمرأة دهشتها من إصرار بعض الأسر على ارتكاب هذه الجريمة التى تبرأ من الدين والطب وجرمت بالقانون ، وراحت ضحيتها العديد من الفتيات فى عمر الزهور .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث لن تتهاون فى اهم حق من حقوق فتيات مصر وهو الحق فى الحياة ، مشددة على أن فتيات مصر امانة فى رقابنا ، وسوف تواصل اللجنة جهودها بكل قوة للتوعية بأضرار تلك الجريمة حتى القضاء عليها بشكل كامل .

ومن جانبها قالت المهندسة نيفين عثمان / الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ان خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ تلقى بلاغ من أحد المواطنين طلب سرية البيانات بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ ، يفيد بعزم أب إجراء ختان لطفلته التي تبلغ من العمر ١١ عامًا علي يد طبيبة، وعلى الفور تم التحرك لإنقاذ الطفلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع الخطر والضرر عنها واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تكليف إحدي الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل " بفحص مضمون الشكوى والتأكد من صحتها، من خلال إجراء بحث حالة مفصل للطفلة.

وأشارت "عثمان" إلى قيام أخصائي الجمعية بزيارة أسرة الطفلة وأفاد والدها أنها كانت مجرد استشارة لطبيبة في هذا الأمر لاتخاذ قرار هل سيقوم بإجراء هذه العملية أم لا؛ وتم توجيه جلسة إرشاد اسري لأهلية الطفلة عن مخاطر وأضرار هذه الجريمة والمسؤولية القانونية المترتبة عليها ووقع والدي الطفلة إقرارا بعدم إجراء ختان للطفلة.

وأضافت " عثمان " أنه بمتابعة حالة الطفلة تبين إصرار والد الطفلة علي إجراء ختان لها وحدد موعد الأحد الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٣ بعيادات إحدي الطبيبات بمحافظة القليوبية، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام والذي قام بدوره بإحالة البلاغ إلي السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية وباشرت نيابة الموسكي الجزئية تحقيقاتها في هذه الواقعة وتم ضبط والد الطفلة ووقع إقرارا بعدم إجراء هذه الجريمة لنجلته.

وعبرت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عن أسفها لإصرار بعض الأهالي علي ارتكاب هذه الجريمة في حق فتياتنا، موجهة الشكر للنيابة العامة ومكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام علي دعمهما الدائم والمستمر لحماية الأطفال وعدم تعريضهم للخطر وبما يحقق المصلحة الفضلي للأطفال.

ويناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة المواطنين كافة بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع وكل ما يتعلق بانتهاك لحقوق الطفل عن طريق خط نجدة الطفل علي رقم الخط الساخن (16000) أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم ٠١١٠٢١٢١٦٠٠ أو من خلال تطبيق نبتة مصر فضلا عن استقبال الشكاوى من خلال خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك في إطار من السرية والخصوصية.