الكرملين يبرر إضفاء السرية على بعض المعلومات عن الاقتصاد الروسى بحالة الحرب

أ.ش.أ

برر المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، إضفاء السرية على بعض المعلومات المتعلقة بالاقتصاد الروسي بحالة الحرب، التي يشنها الغرب ضد بلاده.

وقال بيسكوف، في تصريح اليوم الأحد: "إن المسؤولين الروس المعنيين لديهم كل البيانات اللازمة حول أوضاع روسيا الاقتصادية، ولكن وصول جمهور أوسع إليها مقيد بسبب الحرب الهجينة التي يخوضها الغرب ضد روسيا".

وأضاف: "كل من ينبغي أن يعرف هذه المعلومات، وكل من يشارك في عملية صنع السياسة الاقتصادية لديه إمكانية الوصول إلى كامل البيانات والإحصاءات وما إلى ذلك".

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" أشارت مؤخرا إلى أن مناقشات تجري حاليا في دوائر القيادة الروسية حول ما إذا كان ينبغي رفع السرية عن مزيد من المعلومات حول الوضع الاقتصادي في البلاد أم لا.

كما أكد دميتري بيسكوف، أنه على الرغم من عدم وجود مخطط لإجراء محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس حاليا، إلا أن مجالات التواصل بين البلدين ما زالت مفتوحة.

وقال بيسكوف ، بشأن ما إذا كان بوتين يخطط لإجراء حوار هاتفي مع شولتس - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - إن جدول أعمال الرئيس الروسي لا يشمل إجراء محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد صرح في وقت سابق، بأنه يعتزم مواصلة محادثاته الهاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن اتصالاته مع بوتين لم تنقطع طوال الـ 11 شهرا الماضية، وأن آخر مكالمة هاتفية تمت بينهما كانت في أوائل ديسمبر الماضي، مؤكدا أهمية استمرار المحادثات مع روسيا.