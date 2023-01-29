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الغرف التجارية: انخفاض أسعار الدواجن والبيض قبل شهر رمضان

الأحد، 29 يناير 2023 06:49 م
الغرف التجارية: انخفاض أسعار الدواجن والبيض قبل شهر رمضان بيض
كتب محمد شرقاوى

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كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، عن مفاجأة سارة لجمهور المواطنين والمستهلكين قبل حلول شهر رمضان المعظم، مشيرا إلى انخفاض أسعار الدواجن والبيض بعد شهر.
 
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم الإفراج عن بضائع بالموانئ بـ 6 مليارات دولار شهريًا، وهذا هو المعدل الطبيعي.
 
وأوضح أن متوسط البضاعة الموجودة في كل الموانئ المصرية بـ 4.8 مليار دولار، قبل الإجراءات الجديدة، وهناك بضائع بـ 3 مليارات دولار لم تنته إجراءاتهم.
 
وأكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه لا يوجد تأخير في الإفراج عن البضائع لأسباب مالية، ولم تعد هناك مشكلة دولارية، مضيفًا أن الدولة عفت المستوردين عن كل ما تتقاضاه عن البضائع الموجودة في الجمارك.
 
وأضاف أن هناك استقرار في الأسعار وهذا سيظهر جليا خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى أن هناك أسعار سوف تنخفض لقلة الاعتماد على المكون الأجنبي.
 
 

الغرف التجارية

علاء عز

شهر رمضان

صالة التحرير

عزة مصطفى



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