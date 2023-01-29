اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العراق يدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمدينة ومخيم جنين بفلسطين

الأحد، 29 يناير 2023 07:00 ص
العراق يدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمدينة ومخيم جنين بفلسطين مخيم جنين
اش ا

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أدانت وزارة الخارجية العراقية، السبت، اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين.
 
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف - في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، السبت - إن "وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، تدين اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لمدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عددٍ من المواطنين الفلسطينيين".
 
وأضاف أن "الوزارة العراقية تؤكد تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس الشريف، ونطالبُ بوقفِ الهجمات العدائيَّة على الآمنين فيها، ونجدد موقفنا الثابت والمبدئيّ من القضيَّة الفلسطينيَّة، التي كانت ولاتزال قضيَّة مُحوريَّة".

العراق

الاحتلال الاسرائيلى

اقتحام مخيم جنين

اخبار فلسطين



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