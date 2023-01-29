العثور على جثة فتاة مقتولة داخل شقتها فى الإسماعيلية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، من جهودهم لكشف لغز العثور على جثة فتاة داخل شقتها مقيدة بالحبال وعلى جثتها آثار اعتداء وخنق بالرقبة بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين بمنطقة الكاكولا والفروسية يفيد بالعثور على جثة شقيقته مقتولة داخل شقتها ومقيدة بالحبال وعليها آثار إعتداء وخنق برقبتها وسرقة الشقة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية من جهودهم لكشف لغز الواقعة وظروفها وملابساتها والقبض على مرتكبيها.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية تحت تصرف النيابة العامة.

جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان ومعرفة سبب الوفاة.