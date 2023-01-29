الصحة: 3 فحوصات مهمة للأطفال فى الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.. التفاصيل

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفحوصات الطبية التى تتم للأطفال فى الوحدات الصحية والتى تشمل :- الفحص السمعى وفحص الأمراض الوراثية بالحضانات وفحص هرمون الغدة الدرقية وأمراض التمثيل الغذائى .

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الخدمات الطبية التى تقدمها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم وحدات ومراكز الرعاية الأولية التى تقدم الخدمات للمواطنين والتى يبلغ عددها 5426 وحدة على مستوى الجمهورية .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تم مد ساعات العمل داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 8 مساء مع اتاحة الخدمات الطبية والعلاجية المواطنين بشكل منتظم لافتة إلى أنه تم إنشاء عيادات تخصصية تقدم خدمات الطوارئ وزيارات منزلية لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وتابعت وزارة الصحة والسكان إنه تم تشغيل خدمات الطوارئ الأولية وتحسين خدمات العلاج والرعاية لجميع المواطنين المقدمة فى مراكز ووحدات الرعاية الاولية التى تستقبل المواطنين بداية من سن الولادة وحتى سن الشيخوخة وبداية من التطعيمات الاجبارية عند الولادة والفحص السمعى وحتى مبادرة كبار السن والدعم النفسى .

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لليوم السابع إن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير وحدات الرعاية الأولية تشمل 251 وحدة صحية على مستوى فى 21 محافظة مضيفا أن المرحلة الثانية ستبدأ عقب انتهاء الأولى مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطن وتابع : يمكن للرعاية الأولية التعامل مع 70 % من الخدمات دون الحاجة لمستويات أخرى من الرعاية الطبية كما أن الرعاية الأولية هي المحرك الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل .