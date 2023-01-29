الصحة تكشف أسباب تحورات فيروس الأنفلونزا .. اعرف التفاصيل

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب التحور والتغير الدائم لفيروس الأنفلونزا، مؤكدة أت التحور يجعل الفيروس يتفادى ما يهدد وجوده وليتكيف مع الظروف البيئية المحيطة.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن لقاح فيروس الانفلونزا يحمى من مخاطر الاصابة بالعدوى مشيرة إلى أن اللقاح متوفر فى فروع فاكسيرا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الوقاية من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية من خلال تجنب طرق العدوى، بالإضافة للحصول على لقاح الإنفلونزا المتوفر فى فروع فاكسيرا بالمحافظات.

وأعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعى فى مقر الشركة بالعجوزة، وفروعها فى المحافظات والقاهرة الكبرى، وكشفت فاكسيرا أن سعر الجرعة 170 جنيه + 10 جنيه رسم خدمة التطعيم.

وأكدت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالانفلونزا، هي: