الصحة تحذر المواطنين من تخزين المضاد الحيوى واستعماله دون استشارة طبيب

كتب وليد عبد السلام

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين والمرضى بعدم تخزين المضادات الحيوية واستعمالها مرة أخرى، مؤكدة على ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدام المضادات الحيوية.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن 3 أخطاء يجب تجنبها عند استخدام المضاد الحيوى والتى تضمنت :-

التوقف عن تناول المضاد الحيوى بعد تحسن الأعراض وقبل—المدة التى حددها الطبيب

-استخدام جرعات أقل أو أكثر من المضاد الحيوى المحدد

-استخدام المضاد الحيوى مدة أكثر مما يصفها الطبيب

وكانت وزارة الصحة والسكان أطلقت تحزيرات للمواطنين بخصوص المضادات الحيوية التى يتسرع بعض الأفراد فى تناولها بمجرد الشعور بالتعب دون الرجوع للطبيب.

الوزارة أكدت فى تحذيرها على عدم تناول المضادات الحيوية فى علاج حالات البرد والأنفلونزا لأن سببها فيروسى ولا يتأثر بالمضادات الحيوية، حيث إن هذه المضادات تستخدم للقضاء على البكتيريا أو لوقف نموها.

والإفراط فى استخدامها يزيد فرص ظهور البكتيريا المقاومة للمضادات وهو ما يتطلب استشارة الطبيب أولًا قبل الحصول على أى دواء.

تحذيرات الصحة جاءت لتوضح أن زيادة مخاطر الوفاة وإطالة مدة المرض تحدث بسبب الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية التى ينتج عنها تغيير للبكتيريا حتى تصبح مقاومة للمضادات.

وزارة الصحة أعلنت أنه تم تدريب 6327 صيدليا فى 11 محافظة خلال عام 2022 ضمن الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية والاستخدام الرشيد للدواء ولرفع كفاءة الصيادلة العاملين بالقطاع الحكومى لتقديم أفضل خدمة للمريض المصرى.