جاء ذلك خلال استقبال الرئيس حسن، مساء اليوم /الأحد/، في مكتبه بالقصر الرئاسي، السفيرة ليندا توماس، التي تزور الصومال حاليا، حيث استعرض الرئيس حسن شيخ محمود الوضع العام في بلاده ولاسيما العمليات العسكرية الجارية في جميع أنحاء البلاد ضد ميليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، والإنجازات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة الصومالية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا).



ومن جانبها، أشادت السفيرة ليندا بعمليات تحرير البلاد من الإرهاب، معربة عن دعمها للشعب الصومالي وحكومته في جهودهم للقضاء على ميليشيات الخوارج الإرهابية.