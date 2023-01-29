الرئيس السيسي: أكدت مع رئيس أرمينيا زيادة حجم التبادل التجارى

كتب محمد عبد العظيم

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره عن مشاركة رئيس أرمينيا في مؤتمر المناخ "كوب 27"، التي عقدت مؤخرا في شرم الشيخ في نوفمبر عام 2022، وعكست مدي الاهتمام التي توليه أرمينيا لقضية المناخ، متابعا: "على الجانب الاقتصادي تم تأكيد أهمية العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، فى ظل العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين وبما لها من خصوصية شعبية".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني: "الأمر يتطلب تفعيل الأليات الاقتصادية والتجارية لتحقيق الاستفادة القصوي في التعاون بين البلدين، وشهدت المباحثات استعراضا لجهود مصر لإزالة العقبات أمام المستثمرين الأجانب والمشروعات القومية الكبرى لتحقيق التنمية خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونفاذ المنتجات إلى الدول القريبة والرخصة الذهبية".