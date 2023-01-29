الرئيس السيسي: أكدت مع رئيس أرمينيا أهمية الحوار لتحقيق السلام الدائم

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات مع نظيره الأرميني تطرقت إلى الطفرة التي شهدتها مصر، في مجال البنية التحتية والنقل والخبرة التي تتمتع بها الشركات المصرية في هذا القطاع، وقدرتها على تنفيذ المشروعات المطابقة للمعايير العالمية، وفي وقت قياسي، وتابعت الرئيس السيسي: وأعربت للرئيس "فاهاجن" عن استعداد "القاهرة"، لتبادل ما لديها من خبرات مع "يريفان" في هذا القطاع سواء على الصعيد التقني، أو للمشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في أرمينيا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني: "تم أيضًا خلال مباحثاتي مع الرئيس "فاهاجن" التطرق إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية، ذات الاهتمام المشترك سواء في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب القوقاز، وتم تأكيد أهمية الحوار والتفاوض والعمل الدؤوب لتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل، ولاستكمال مسار السلام، وتحقيق واقع أفضل وحياة كريمة للشعوب لاسيما في المرحلة الراهنة، التي تتكبد فيها الشعوب معاناة مضاعفة على الصعيد الاقتصادى في ضوء تداعيات أزمة جائحة "كورونا" والأزمة "الروسية الأوكرانية".

وتابع الرئيس السيسي: "مرة أخرى، أتمنى للرئيس "فاهاجن" كل التوفيق والسداد، في قيادته لدولة أرمينيا الصديقة، وشعبها القريب لقلوب المصريين، وإنني على ثقة في أن هذه الزيارة ستمثل نقطة انطلاق حقيقية بما نتج عنها من زخم سياسي، وما شهدته من تفاهم على مستوى القمة لتعزيز العلاقات "المصرية - الأرمينية" في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري خاصة في ضوء ما تمتلكه مصر من خبرات في عدد من القطاعات الصناعية، ذات الأولوية للسوق الأرميني.. وختامًا، أرجو لدولة أرمينيا وشعبها الصديق، كل التوفيق والتقدم والازدهار".