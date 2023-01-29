الرئيس الجزائرى يدعو إلى تغليب لغة الحوار لتجاوز الأزمات

رسالة الجزائر - بيشوى رمزى



بيشوى رمزى

قال الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون إن اللقاء الذى تنظمه الجزائر بين مجالس منظمة التعاون الاسلامي يأتي في ظل أزمات عميقة يشهدها العالم تمس قطاعات حساسة، وعلى رأسها الغذاء والطاقة، ناهيك عن الارهاب.

وأضاف تبون، في كلمته أمام مؤتمر مجالس منظمة التعاون الاسلامي المنعقد حاليا في الجزائر وألقاها نيابة عنه رئيس المجلس الشعبي الجزائري إبراهيم بو غالي، أن القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية الاولى للعالم الاسلامي، داعيا إلى تقديم الدعم السياسي والمادي لمواجهة الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال التي وصلت إلى حد المساس بالمقدسات، وعلى رأسها المسجد الاقصى، مشددا على تمسك بلاده بالمبادرة العربية لحل القضية الفلسطينية.

وأوضح تبون على ضرورة الحوار وتحقيق المصالحة الوطنية، لحل الأزمات العربية، مشددا على ضرورة تغليب لغة الحوار في سوريا وفلسطين والعراق وغيرها، داعيا كذلك إلى الحوار مع دول العالم الخارجي لتجاوز الخلافات القائمة، في مختلف القضايا الدولية.

ودعا إلى إنشاء مركز بحثي لمواجهة الأزمات التي يشهدها العالم الإسلامي، معربا عن استعداد الجزائر لاحتضانه، كما دعا كذلك لتبني استراتيجيه موحدة لمواجهة الافكار المتطرفة.