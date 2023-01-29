اليوم السابع
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الداخلية تضبط لصين يسرقان محتويات الشقق السكنية فى القاهرة

الأحد، 29 يناير 2023 11:36 ص
الداخلية تضبط لصين يسرقان محتويات الشقق السكنية فى القاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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ضبطت الداخلية لصين يسرقان الشقق بالقاهرة، حيث تلقت أجهزة الأمن بلاغا من صاحب محل مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الشقة محل سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة القسم "لهما معلومات جنائية").
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق والدخول من الشباك"، وأقرا بإنفاقهما جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وأقر أحدهما بتسليمه باقى المبلغ المالى لـ(زوج والدته - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) تم ضبطه وبحوزته المبلغ المالى، وأقر بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة.
 
وباستدعاء المجنى عليه، اتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لص

قوة أمنية

جريمة السرقة

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