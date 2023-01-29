الداخلية تضبط كمية من المخدرات فى الإسماعيلية بأكثر من نصف مليون جنيه

محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية، لاتهامه بتصنيع وترويج المواد المخدرة، وبحوزته كميات من المواد المخدرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ممارسة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) نشاط إجرامى تخصص فى تصنيع المواد المُخدرة والاتجار بها متخذاً من مسكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه، وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - كمية من مسحوق باراسيتامول وزنت 5 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 4 كيلو جرام - الأدوات والأجهزة التى يتم إستخدامها فى عملية التصنيع - ميزان - مبلغ مالى - هاتفى محمول - سيارة ملاكى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصنيع والاتجار بالمواد المخدرة والهاتف للإتصال بعملائه والسيارة لنقل المواد المخدرة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 695,000 جنيه.