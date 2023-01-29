وقال نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف العدالة - في مؤتمر صحفي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - إن قوات الجيش الصومالي تمكنت، بالتعاون مع جهاز الأمن والمخابرات الوطني والقوات الصديقة، من قتل 136 إرهابيا من الميليشيات الإرهابية في ضاحية مدينة جنالي بمحافظة شبيلي السفلى على بعد 90 كلم عن جنوب العاصمة الصومالية مقديشيو.



وأوضح أنه من بين القتلى ثلاثة من القادة الميدانيين هم معلم حاشي مسؤول الجبهات بإقليم شبيلي السفلى، ومعلم سلحيي منفذ الهجمات، وسلمان طيري مسؤول العلميات البحرية، حيث تم استهدافهم أثناء تجمعهم، مضيفا أن قوات الجيش دمرت أيضا مركبات وصادرت معدات قتالية خلال العملية العسكرية التي جرت في قُرى "توَكل" و"وغرس جيريد" التابعة لمدينة "جنالي" بولاية جنوب الغرب.